Adesso è ufficiale: Ze Maria non allenerà l’Olbia nella prossima stagione. Lo comunica il club con la seguente nota, in cui si legge: “Olbia Calcio 1905 comunica che il contratto con José Marcelo Ferreira, detto “Ze Maria”, scadrà il 30 giugno 2025 e non sarà rinnovato dalle parti”.

E ancora: “Sotto la sua guida la squadra ha compiuto notevoli progressi e ha conquistato i punti necessari per assicurarsi una posizione a metà classifica. Olbia Calcio 1905 desidera ringraziare Ze Maria per il lavoro, l’impegno e i risultati ottenuti. Il nuovo allenatore per la stagione 2025/2026 sarà annunciato nelle prossime settimane”.

