Anastasia Ogno è in finale a Roma. La tennista algherese, tesserata per il Tennis training di Foligno, si è qualificata per l'atto conclusivo dell'Open sui campi del Casalotti Tc, decima tappa del Circuito Parco degli Acquedotti, che ha visto ai nastri di partenza quarantacinque atlete provenienti da tutta Italia.

Accreditata della terza testa di serie, Ogno (2.6) è entrata in gara nei quarti di finale regolando 6-2, 6-1 la 2.8 perugina Giorgia Quondam Girolamo, per poi approfittare del forfait in semifinale della 2.8 triestina Manuela De Lorenzo.

In finale, Anastasia sfiderà la numero 1 del seeding, la 2.5 romana Cecilia Maria Stella Ferrazzoli.

