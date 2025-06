Potrebbe aprirsi un nuovo corso per il Carbonia calcio, impregnato nel campionato di Eccellenza regionale. L'assemblea dei soci del Carbonia si è riunita in via eccezionale e ha ratificato le dimissioni presentate in settimana dal presidente Stefano Canu. La decisione di Canu era stata comunicata ufficialmente pochissimi giorni da.

L'assemblea ha individuato nella persona di Mirco Brai, socio dirigente e membro del consiglio di presidenza, la figura incaricata di coinvolgere l'amministrazione comunale e di incontrare coloro i quali hanno a cuore le sorti del Carbonia Calcio e si renderanni disponibili ad entrare a far parte della compagine societaria a qualsiasi titolo. Fra le questioni aperte, la ricerca di investitori, la ricerca di un campo per il settore giovanile, la creazione della nuova squadra, l' accelerazione dei lavori di sistemazione dello stadio Zoboli in vista dell' inizio della preparazione atletica ai primi di agosto.

