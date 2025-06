Esce il team manager, entra il direttore delle affiliazioni. La “riorganizzazione della struttura gestionale” annunciata dall’Olbia Calcio 1905 procede con la nascita di una nuova figura.

Dopo aver salutato Gianni Casula, in scadenza a fine mese, con la motivazione che “per la prossima stagione calcistica, non è più prevista la tradizionale figura del Team Manager”, e aver lanciato gli open day della Lazio al “Nespoli” dal 1° al 5 luglio, il club dà il benvenuto ad Alessandro Giorgi, definito “profondo conoscitore dell’attività di base e giovanile”: nel comunicato dell’Olbia si legge che “Giorgi porta con sé una solida esperienza nel calcio come Dirigente e Consulente per il settore giovanile di società dilettantistiche e della Lega Nazionale Dilettanti”, senza ulteriori dettagli.

L’inserimento della figura del direttore delle affiliazioni è “in linea con l’obiettivo principale di dare grande spazio, visibilità e maggiori possibilità di formazione ai giovani talenti dell’isola anche attraverso la costruzione o il potenziamento di una rete con gli altri club della regione”, riporta la nota stampa, che sottolinea come il ruolo sia “di primaria importanza […] per relazionarsi con i club affiliati e supportarli nel loro percorso condiviso con l’Olbia Calcio 1905, che nella zona di Olbia ha già un partner esclusivo, l’ASD Bruno Selleri”.

Seguono le dichiarazioni di Giorgi (che l’Olbia presenta come “la persona che ha tutte le qualità e le competenze per ricoprire questo importante incarico”). “Il nostro grande obiettivo – spiega Giorgi – è dare ai giovani talenti della Sardegna la possibilità di esprimere pienamente il loro potenziale e di inseguire i propri sogni nel calcio grazie al supporto di un progetto solido e ben organizzato, fondato su una rete di collaborazioni capillari su tutto il territorio”.

