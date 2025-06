In Promozione, scatenatissimo l’Alghero che intende ritrovare subito l’Eccellenza. Dopo la retrocessione, la società catalana come è noto ha subito chiamato l'allenatore Mauro Giorico, avviando diverse trattative. Giorico potrebbe ritrovare i centrocampisti Felipe Jose Rocuzzo, argentino classe 1995, e Ousman Gomez (2002), gambiano classe 2002, protagonisti lo scorso anno con il Tempio. Piacciono anche il fantasista Kaio Piassi (1997), ex Budoni, Latte Dolce e Napoli United e l’attaccante Alessio Virdis (2000), la scorsa stagione all’Ossese.

Attivissimo anche l’Atletico San Marco Cabras, che si assicura le prestazioni dell’attaccante Alex Pistis, nelle ultime stagioni autore di trentadue reti con la maglia del Samugheo, formazione che ha ottenuto il salto in Promozione. In precedenza, era stato ufficializzato l’arrivo del difensore Fabio Chergia, proveniente dal Ghilarza. Una squadra che appare più robusta rispetto all'ultima stagione, che può fare bene anche nel prossimo campionato di Promozione. Un ritorno a questi livelli di una squadra e di una società dal passato glorioso.

