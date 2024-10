Il sesto e ultimo torneo Itf Combined di Santa Margherita di Pula, organizzati dalla Forte Village Sports Academy col supporto dell’Assessorato Regionale del Turismo, Artigianato e Commercio e un montepremi complessivo 300.000 euro, è finito in archivio con un doppio successo spagnolo.

Nel tabellone maschile Daniel Rincón, testa di serie numero 4, ha battuto 6-2, 6-7(5), 6-3 il qualificato Diego Dedura-Palomero, sedicenne tedesco che ha dimostrato di essere un interessante prospetto.

Nel femminile, la numero 3, Carlota Martinez Cirez ha prima battuto in rimonta 1-6, 6-2, 6-1 la wild card Camilla Zanolini e poi trionfato in finale, col punteggio di 6-4, 6-3, sulla numero 5 del seeding, Nicole Fossa Huergo, che in semifinale aveva sconfitto 6-4, 4-6, 6-4 la bulgara Rositsa Dencheva.

Si chiude così il sipario sui tornei che, per sei settimane consecutive hanno regalato emozioni e spettacolo sui campi sei Forte Village Resort.

Un altro successo per l’organizzazione del torneo, guidata dal direttore Alessandro Porcu, che nonostante il meteo non sia stato sempre clemente, è riuscita a portare il risultato concludendo tutti i tornei nei tempi prestabiliti.

