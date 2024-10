In una finale tutta italiana, Nicole Fossa Huergo ha sconfitto 6-0, 3-6, 6-2 la qualificata Federica Urgesi e si è aggiudicata il singolare femminile nel quinto dei sei Itf Combined (300 mila euro di montepremi) organizzati dalla Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna.

In questo quinto torneo la diciannovenne di Fano ha giocato tra singolare e doppio undici incontri di cui nove vincenti, arrendendosi in entrambi i casi in finale.

Intanto, i campi in terra battuta del Forte Village di Santa Margherita di Pula stanno ospitando le qualificazioni del sesto e ultimo torneo del circuito autunnale targato Forte Village Sports Academy.

Oggi in campo cinque tennisti sardi e un bottino di una sola vittoria, quella di Niccolò Dessì, portacolori del Tc Cagliari che sul 6-2, 5-0 ha incassato il ritiro dell’ucraino Andrii Bilita.

A un soffio dal successo Edoardo Pilia, alfiere del Tc Cagliari che è stato sconfitto 6-3, 1-6, 10-8 dopo aver lottato alla pari con il cileno Benjamin Torrealba. Nicola Porcu, sempre del Tc Cagliari, è stato invece battuto 7-6, 6-1 da Pietro Marino, mentre Edoardo Carcangiu del Tc 70 Oristano si è arreso 6-2, 6-2 a Christian Fellin e Paolo Emilio Cossu Floris è stato superato 6-3, 6-1 da Gabriele Maria Noce. Giacomo Crisostomo, tesserato per il Tc Cagliari, ha invece battuto 6-2, 3-6, 10-2 Jacopo Antonelli.

