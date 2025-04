Poker di successi per gli italiani Giovanni Oradini, Raul Brancaccio, Gianmarco Ferrari e Lorenzo Carboni nel lunedì del secondo dei sei Itf Combined in corso sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula, rientranti nella manifestazione Forte Village Tennis Project e organizzati da Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna.

Oradini ha sconfitto 6-0, 6-2 la testa di serie numero 6 Gabriele Pennaforti; Brancaccio, wild card numero 8 del seeding, ha travolto con un doppio 6-1 lo spagnolo Alex Martinez e negli ottavi sfiderà Ferrari, che ha battuto Mariano Tammaro 7-5, 6-1. Avanti anche l’algherese Carboni, che ha battuto 6-4, 6-1 il tedesco Tim Handel.

Dalle qualificazioni, inoltre, sono arrivati a infoltire il gruppo italiano anche Michele Ribecai (6-0, 6-1 allo statunitense Matt Kleiman), Leonardo Malgaroli (4-6, 6-4, 12-10 su Manuel Mazza), Giuseppe La Vela (6-0, 6-3 su Daniele Minighini, poi ripescato come lucky loser), Matteo Mesaglio (7-5, 6-1 sul giapponese Naoki Tajima), Luciano Carraro (6-2, 6-1 su Alberto Bronzetti), Iannis Miletich (6-3, 6-2 su Filippo Mazzola) e Gian Matias Di Natale (7-5, 6-3 sullo spagnolo Bruno Pujol Navarro). Eliminato, invece, Lorenzo Angelini, che ha perso 7-6(2), 6-3 contro l’indiano Manas Dhamne.

Femminile. Le qualificazioni femminili decreteranno chi raggiungerà nel tabellone principale la testa di serie numero 2 Giorgia Pedone, Federica Urgesi, Beatrice Ricci, Sofia Rocchetti, Tatiana Pieri e le wild card Federica Sacco e Alessandra Mazzola.

Nel turno decisivo in programma domani in campo Vittoria Paganetti (6-3, 6-1 su Enola Chiesa), Viola Turini (7-6, 4-6, 10-4 su Jennifer Ruggeri), Eleonora Alvisi (6-3, 0-6, 10-7 sull'ucraina Mariya Poduraeva), Noemi Basiletti e Camilla Gennaro (che si affronteranno dopo aver eliminato, rispettivamente, con un doppio 6-3 la tedesca Mara Guth e 6-2, 6-0 Gloria Contrino).

Già eliminate, invece, Samira De Stefano (battuta 6-0, 1-6, 10-6 dall’ucraina Krystyna Pochtovyk), Chiara Fornasieri (6-1, 7-5 dalla francese Sarah Iliev), Anastasia Bertacchi (4-6, 6-2, 15-13 dall’ucraina Yelyzaveta Kotliar), Sofia Del Balzo Ruiti (6-1, 6-0 dalla tedesca Chantal Sauvant) e Francesca De Matteo (6-0, 6-1 dalla slovacca Sofia Milatova).

