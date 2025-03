Il sardo Matteo Mura non è tra i cinque italiani che oggi hanno superato le qualificazioni maschili nel primo dei sei Itf Combined in corso sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula, rientranti nella manifestazione Forte Village Tennis Project e organizzati da Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato Regionale del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna.

Nel turno decisivo delle qualificazioni, il torresino Mura è stato sconfitto 7-5, 6-3 da Pietro Orlando Fellin, che si somma agli altri atleti tricolori che hanno conquistato l’accesso al tabellone principale. Si tratta di Silvio Mencaglia (2-6, 6-1, 10-5 su Gabriele Maria Piano), Lorenzo Angelini (6-0, 6-1 su Emanuele Mazzeschi), Matteo Mesaglio (6-4, 6-1 su Flavio Bocci) e Giacomo Crisostomo (6-1, 6-2 su Riccardo Di Vita).

A rappresentare la Sardegna nel main draw maschile sarà l’algherese Lorenzo Carboni, che esordirà contro il qualificato tedesco Noah Thurner.

Femminile. Cinque le sarde al via delle qualificazioni del primo Itf femminile. È approdata al turno decisivo Ludovica Mazzucchelli del Tc Terranova, che oggi ha battuto 6-1, 6-0 Chiara Dasara del Tc Generale Rossi e domani sfiderà Noemi Basiletti. Sconfitte, invece, per Alessandra Pezzulla del Quattro Mori Tennis Team, battuta 6-0, 6-1 da Marta Lombardini, per Anna Barlini Pischedda del Tc Cagliari, fermata sul 6-2, 6-1 da Francesca Gandolfi, e per Sofia Del Balzo Ruiti del Tc Decimomannu, superata 6-3, 7-6 da Ginevra Mosi.

