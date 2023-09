Scatta oggi, con i primi match delle qualificazioni, il primo dei sei tornei Itf Combined in programma sui campi in terra battuta del Forte Village di Santa Margherita di Pula, organizzati dall’Asd Forte Village Sports Academy con il supporto dell'assessorato regionale al Turismo.

Il tennis internazionale sarà nell'Isola fino a domenica 29 ottobre e ogni torneo maschile e femminile avrà un montepremi di 25mila dollari e porterà nell’Isola il grande tennis fino a domenica 29 ottobre.

Nelle qualificazioni (a meno di wild card per il main draw), dovrebbero essere Marco Dessì nel maschile e le sorelle Barbara e Marcella Dessolis nel femminile, ma dovrebbero riuscire a entrare in tabellone anche altri sardi.

È la grande novità del torneo al via. l'Itf ha designato la Forte Village Sports Academy tra i sei circoli nel mondo per sperimentare la possibilità di dialogo tra coach e giocatore durante i match (ovviamente a gioco fermo).

Per la prima settimana, in campo giocatori di diciassette Nazioni in rappresentanza di tre Continenti, dalle europee Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia, Olanda, Polonia, Repubblica Ceca, Russia, Slovenia, Spagna, Svezia e Svizzera, alle americane Stati Uniti e Argentina, fino all'Australia per l'Oceania.

Tra chi ha già festeggiato al Forte: nel maschile, tre titoli per il davisman polacco Daniel Michalski (nell'ultimo torneo disputato qui lo scorso anno e due in questa primavera), uno per lo spagnolo Carlos Lopez Montagud (nel 2022) e per l'italiano Lorenzo Rottoli (nel 2023); nel femminile, quattro volte la statunitense Chiara Scholl (una nel 2017, una nel 2018 e due nel 2019), due la tedesca Katharina Hobgarski (nel 2018 e lo scorso anno) e una la spagnola Carlota Martinez Cirez, la svedese Caijsa Wilda Hennemann (entrambe nel 2022) e l'azzurra Deborah Chiesa (nel 2017).

