Si ferma al venerdì il cammino italiano nei tabelloni di singolare dell'Itf Combined di Santa Margherita di Pula. Nelle semifinali maschili, il qualificato Pietro Marino non è riuscito a stoppare la corsa di Daniel Michalski. Per il polacco, accreditato della quinta testa di serie, il 6-2, 7-5 di oggi è il successo consecutivo numero 14 sulla terra battuta del Forte Village resort, che gli vale l'accesso alla terza finale di seguito. Dall'altra parte della rete, domani, si troverà il portoghese Goncalo Oliveira, che ha regolato 6-0, 6-1 Giorgio Tabacco.

Doppia sconfitta italiana anche nel femminile. La wild card Federica Bilardo ferma il suo cammino (partito con la vittoria del Road to Pula della scorsa settimana al Tc Cagliari) contro la belga Sofia Costoulas, che con il 6-4, 6-4 si regala la semifinale contro la qualificata romena Andreea Priscariu. Sconfitta dopo una battaglia (6-4, 0-6, 6-3) per la qualificata Lisa Pigato. Più attenta nei momenti importanti la romena Miriam Bianca Bulgaru (numero 5 del seeding e punto di forza nel campionato di Serie B per la Torres. Domani, in semifinale, troverà sfiderà la francese Alice Rame.

Buone notizie dal doppio maschile, dove Federico Cinà insegue il secondo titolo consecutivo. In coppia con Gianmarco Ferrari, lo junior siciliano ha vinto 6-3, 7-5 il doppio tricolore contro Stefano Napolitano e Giovanni Oradini e ora trova in finale il francese Mathys Erhard e il russo Mikalai Hallak.

Esce in semifinale l'ultima italiana ancora in lizza nel doppio, Melania Delai che, con la turca Ayla Aksu, ha dato forfait contro la croata Mariana Drazic e la russa Anastasia Gasanova: in finale troveranno la kazaka Zhibek Kulambayeva e la greca Sapfo Sakellaridis.

