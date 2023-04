L'Itf maschile di Santa Margherita si allinea al secondo turno.

Sono sei gli italiani che sono approdati agli ottavi di finale, con il qualificato Pietro Marino che ha vinto il derby tricolore contro un altro atleta proveniente dalle qualificazioni, Andrea Picchione, e ora sfida il numero 1 del seeding, il francese Dan Added.

Derby anche tra Giovanni Oradini (6-1, 6-3 al tedesco Timo Stodder, testa di serie numero 3) e Gianmarco Ferrari (che ha approfittato del ritiro di Enrico Dalla Valle sul 6-1, 2-1) e tra il numero 6 Alexander Weis (6-3, 6-4 alla wild card Fabrizio Andaloro) e Giorgio Tabacco (7-6, 6-0 al qualificato Luigi Sorrentino). Stefano Napolitano, battuto con un doppio 6-4 il qualificato francese Paul Inchauspe, sfida il greco Stefano Sakellaridis.

Nel singolare femminile, avanti la wild card Giorgia Pedone, che ha battuto 1-6, 6-2, 6-1 la transalpina Lucie Nguyen Tan. In doppio, sconfitta per Alessandra Pezzulla, in coppia con Martina Peretti, contro Sofia Rocchetti e la russa Polina Leykina, e per le sorelle Barbara e Marcella Dessolis, contro Pedone e Jennifer Ruggeri.

