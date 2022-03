Il Forte Village ospiterà cinque tornei combined Itf di tennis maschile e femminile in cinque settimane consecutive, da lunedì 11 aprile a domenica 15 maggio. Dopo la pausa forzata per la pandemia mondiale nel 2020 e 2021, con il gioiello dell'Atp 250 ospitato nell'ottobre 2020 e vinto dal serbo Laslo Djere in finale su Marco Cecchinato, il noto resort di Santa Margherita di Pula torna prepotentemente in campo.

Dal 2013 al 2019, il Forte Village è diventata la capitale italiana dei tornei Itf, ospitando complessivamente 173 tornei (79 maschili e 94 femminili): cinque combined nel 2013, dieci maschili e diciannove femminili nel 2014, nove maschili e sedici femminili nel 2015, tredici combined nel 2016, quindici combined nel 2017, sedici maschili e quindici femminili nel 2018 e undici combined nel 2019.

Tanti i davisman italiani che hanno vinto sui campi del Forte, da Matteo Berrettini a Jannik Sinner, da Lorenzo Sonego a Marco Cecchinato, da Gianluca Mager a Stefano Travaglia, con Top 10 stranieri alla ribalta, come il greco Stefanos Tsitsipas (due volte nel 2016, una volta in finale contro un altro Top, il norvegese Casper Ruud). Nel femminile, tripletta della lettone Jelena Ostapenko e vittoria della canadese Bianca Andreescu, oltre ai successi delle azzurre Jasmine Paolini, Martina Trevisan, Nastassja Burnett, Alice Matteucci, Deborah Chiesa, Giulia Gatto Monticone e Martina Caregaro.

