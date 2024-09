Si è aperto oggi, sui campi in green set del Tc Alghero, il torneo di tennis in carrozzina più importante d’Italia, il 24º Sardinian Open International wheelchair tennis èAmbiente, organizzato col patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna.

Il torneo Itf1 Series, con 32mila dollari di montepremi, si disputerà da oggi a sabato 28 settembre e vedrà impegnati una sessantina di atleti provenienti da quasi venti nazioni diverse.

Nel tabellone maschile, tutte le otto teste di serie sono approdate al secondo turno. Tra gli italiani, vittorie per Lorenzo Degl’Innocenti, Antonio Cippo e Luca Arca, che si è aggiudicato il derby con Fabian Mazzei, il quale ha lottato fino a conquistare un set point nel secondo parziale. Sconfitte, invece, per per Silvio Culea, Mario Cabras, Andrea Morandi, Paolo Tontodonati e i qualificati Giordano Zavattoni e Dario Benazzi.

Nel tabellone femminile femminile, invece, hanno passato il primo turno l’olandese Aniek Van Koot, la colombiana Angelica Bernal e la britannica Lucy Shuker, rispettivamente teste di serie numero uno, due e quattro, mentre la numero tre del seeding, Lizzy De Greef, è stata sconfitta nel derby olandese da Jinte Bos (6-0 nel set decisivo). Già eliminate le quattro italiane in gara: Giulia Valdo, Maria Paola Tolu, Marianna Lauro e Maria Vietti.



Qualificazioni maschili.

1 Dario Benazzi (Ita) b. Davide Nevola (Ita) 6-3, 6-4

2 Giordano Zavattoni (Ita) b. Andrea Cinquetti (Ita) 6-0, 6-0

Jan Bostrom (Sve) b. Moreno Monti (Ita) 6-2, 6-3

Lars Jernberg (Sve) b. Renzo Partel (Ita) 6-0, 6-1



Main draw maschile. Sedicesimi di finale.

1 Martin De La Puente (Spa) b. Roger Baumann (Svi) 6-0, 6-0

Lorenzo Degl'Innocenti (Ita) b. Jan Bostrom (Sve, q) 6-0, 6-3

Antonio Cippo (Ita) b. Oscar Tarantino (Sve) 6-3, 6-1

7 Geoffrey Jaslak (Fra) b. Giordano Zavattoni (Ita, q) 6-0, 6-0

4 Takuya Miki (Jpn) b. Hampus Linder-Olofsson (Sve) 6-1, 6-0

Maarten Ter Hofte (Ola) b. Robin Groenewoud (Ola) 7-5, 6-1

Francisco Garcia Vena (Spa) b. Lars Jernberg (Sve) 6-0, 7-5

8 Nicolas Charrier (Fra) b. Matthias Huerlimann (Svi) 6-0, 6-0

6 Sergei Lysov (Isr) b. Mariano Rubinowicz (Arg) 6-0, 6-0

Nico Langmann (Aut) b. Silviu Culea (Ita) 6-0, 6-2

Jakub Dominik Bukala (Pol) b. Dario Benazzi (Ita) 6-0, 6-1

3 Stephane Houdet (Fra) b. Jean.Bernard Veuthey (Svi) 6-0, 6-0

5 Daniel Caverzaschi (Spa) b. Mario Cabras (Ita) 6-0, 6-0

Luca Arca (Ita) b. Fabian Mazzei (Ita) 6-2, 7-6(3)

Olivier Langlois (Fra) b. Andrea Morandi (Ita) 6-0, 6-0

2 Joachim Gerard (Bel) b. Paolo Tontodonati (Ita) 6-1, 6-0



Main draw femminile. Ottavi di finale.

1 Aniek Van Koot (Ola) bye

Christina Pesendorfer (Aut) b. Giulia Valdo (Ita) 6-4, 6-0

4 Lucy Shuker (Gbr) b. Angela Grosswiler (Svi) 6-0, 6-0

Katharina Kruger (Ger) b. Maria Paola Tolu (Ita) 6-0, 6-0

Emmanuelle Morch (Fra) b. Marianna Lauro (Ita) 6-3, 6-3

Jinte Bos (Ola) b. 3 Lizzy De Greef (Ola) 3-6, 6-4, 6-0

Mariska Venter (Saf) b. Maria Vietti (Ita) 6-1, 6-1

2 Angelica Bernal (Col) bye



Main draw Quad. Quarti di finale.

1 Niels Vink (Ola) bye

Ugur Altinel (Tur) vs Alberto Corradi (Ita)

Justin Michel (Fra) vs Marcus Laudan (Ger)

2 Ahmet Kaplan (Tur) vs Ali Ataman (Tur)

