Si sono disputate ieri le gare di ritorno dei playoff e dei playout del campionato regionale di Serie C a squadre maschile. In programma anche la quinta e ultima giornata della fase 2 femminile.

Le due squadre vincitrici dei playoff maschili (Ct Decimomannu e Quattro Mori Tennis Team) e la vincitrice del campionato femminile (Tc Cagliari A) si sono qualificate per la fase nazionale.

Il sorteggio del tabellone nazionale è in programma mercoledì 4 giugno, mentre le sfide di andata e ritorno si disputeranno domenica 15 e domenica 22 giugno.

Retrocedono in D1 maschile Ct Macomer e Poggio Sport Village Sport Center 2000.



Serie C maschile.

Playoff.

Ct Decimomannu-Sporting Ct Quartu 3-1 (andata 6-0).

Quattro Mori Tennis Team-Tennis Elmas 3-1 (5-1).



Playout.

Tc Alghero-Ct Macomer 2-0 (andata 5-1).

Poggio Sport Village Sport Center 2000-Easy Tennis Quartucciu 1-2 (1-5).



Fase 2 Serie C Femminile.

Milano 26-Tc Cagliari A 1-3, Quattro Mori Tennis Team-Torres Tennis 2-2 (giocata sabato), Tc Terranova Olbia-Tc Cagliari B 1-3 (anticipato il 3 maggio).

Classifica finale: Tc Cagliari A 10; Milano 26 7; Quattro Mori Tennis Team 6; Torres Tennis 4; Tc Cagliari B 3; Tc Terranova Olbia 0.

