Lorenzo Carboni vince il torneo Itf Junior di Bari (Grade 5). Prosegue il percorso del giovane tennista algherese che, accompagnato da Alessandro Ditri, coach del Piatti Team, ha centrato il successo pieno in Puglia, battendo 2-6, 6-2, 6-4 in rimonta Fabio De Michele dopo una battaglia di oltre 2 ore e 45'.

Carboni, in tabellone grazie a una wild card, ha esordito regolando 6-0, 6-2 l'israeliano Asaf Schwartz, testa di serie numero 5, per poi spuntarla in tre set prima su Matteo Ceradelli 6-7(5), 6-3, 6-0 e poi sul numero 2 del seeding Jacopo Bilardo 2-6, 6-3, 6-4. Altra testa di serie eliminata dall'algherese in semifinale, la numero 4, con il 7-6(5), 6-3 sullo spagnolo Kane Bonsach Ganley. In doppio, in coppia con Rocco Piatti (figlio di coach Riccardo), ha raggiunto la semifinale.

Per Carboni è il primo successo a livello Itf (al terzo torneo disputato in carriera), dopo l'esordio con sconfitta a Palermo e le finali raggiunte sette giorni fa a Tremosine sul Garda, in provincia di Brescia, sia in singolare, sia in doppio (sempre con Piatti).

