Buona la prima per Lorenzo Carboni (633 della classifica mondiale e in tabellone grazie a una wild card), che nel primo turno dell'Atp 50 Challenger Roma Garden Open ha battuto in rimonta il croato Duje Ajdukovic (numero 2 del seeding e 167 al mondo) 3-6, 6-1, 6-4 in 103'.

Negli ottavi di finale, 19enne algherese affronterà Francesco Maestrelli (296 Atp).

Impegno ostico per Lorenzo Carboni nel primo turno dell'Atp 50 Challenger Roma Garden Open. Oggi (primo match sul Centrale alle ore 10), il 19enne algherese, in tabellone grazie a una wild card, esordirà nel torneo capitolino affrontando la testa di serie numero 2 del tabellone, il croato Duje Ajdukovic. Chi vince, sfiderà negli ottavi di finale Francesco Maestrelli.36 61 64 in 103'

© Riproduzione riservata