Lorenzo Carboni scenderà in campo domani per il primo turno dell'Atp 50 Challenger Roma Garden Open.

Il 19enne algherese (633 della classifica mondiale e in tabellone grazie a una wild card), aprirà il programma sul Campo Centrale del circolo capitolino alle ore 10 contro il croato Duje Ajdukovic (numero 2 del seeding e 167 al mondo).

In palio, l'ottavo di finale contro Francesco Maestrelli (296 Atp), che oggi l'ha spuntata 7-5, 2-6, 7-6(3) in 2 ore e 43' sul tedesco Henri Squire (225).

