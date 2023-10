Doppia sfida in Penisola per le due squadre che rappresentano il Tc Cagliari nel campionato nazionale di Serie A2 di tennis femminile a squadre.

Nel girone 2, la formazione A del circolo di Monte Urpinu, vittoriosa nelle prime due sfide stagionali (3-1 a Ceriano Laghetto e 4-0 in casa contro le pesaresi del Tc Baratoff), va a far visita al Tc Prato.

Nel girone 1, la squadra B, reduce dal primo punto conquistato in casa del Tc Genova, gioca nel Salento, sui campi del Ct Apem Copertino.

