Paolo Emilio Cossu Floris e Anna Mara Valli si aggiudicano la quinta edizione del Trofeo Poggio dei Pini di Terza e Quarta categoria.

Nella finale del Terza maschile, l'alfiere del Ct Zavaglia non ha concesso giochi a Michele Solinas (Ct Decimomannu), mentre nel Terza femminile, la portacolori dello Sporting Ct Quartu ha fatto il bis dopo il successo del 2022 superando 6-3, 0-6, 6-3 Alessandra Vacca (Tc Cagliari). Il duello femminile si è ripetuto nella finale del doppio Open, con Vacca che, in coppia con la compagna di circolo Raffaela Piscedda, si è vendicata sportivamente imponendosi 6-0, 6-4 su Valli e la “padrona di casa” Sarah Stoerbrauck.

Il doppio maschile Open è andata alla coppia del Poggio formata da Ludovico Sanna e Federico Visioli, che hanno regolato con un doppio 6-3 Francesco Contu e Dario Nicolini del Tc Elmas.

Doppia vittoria per i tesserati del Poggio Sport Village nei tabelloni di Quarta, con Jaime Pintus che l'ha spuntata 4-6, 6-3, 6-1 su Edoardo Perrotta (Tc Sarroch), mentre Roberta Di Venuta ha battuto 6-3, 6-2 Eleonora Sundas (Tc Sporting Iglesias).

