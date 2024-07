Il Tennis Club Porto Torres conquista la Coppa Italia TPRA, manifestazione a squadre di tipo amatoriale organizzata dalla Fitp regionale e nazionale. Nelle giornate di sabato 21 luglio e 27 luglio a Capoterra presso il circolo tennis Poggio Sport Village è stato organizzato il master finale regionale che ha visto schierate le otto migliori della regione qualificate con la fase provinciale giocata nei mesi compresi da aprile e giugno. Il Tc Porto Torres si è aggiudicato la qualificazione al Master finale con due squadre, maschile e femminile.

La squadra maschile ha trionfato, laureandosi campioni regionali e chiudendo il percorso da imbattuti aggiudicandosi tutti i match disputati dall’inizio della competizione. Nel master regionale di Capoterra hanno superato nei quarti di finale il forte Ct Decimomannu per 2-0 sabato 20 luglio con i successi nei singolari di Antonio Manunta e Claudio Caria, mentre nel pomeriggio il Tennis Club ha avuto la meglio sulla compagine del Tc Bosa per 2-1.

La finale che si è giocata sabato 28 luglio contro il Tc Dolia di Dolianova anche in quella occasione si è dovuto ricorrere al doppio decisivo, due incontri di singolare equilibrati hanno siglato la parità, la sconfitta di Antonio Manunta superato 7-5 nel tie-break del terzo set è stata pareggiata da Claudio Caria vincitore per 7-4 nel tie-break finale. Il doppio decisivo per l’assegnazione del titolo non ha avuto storia grazie alla prova superlativa del duo formato da Damiano Urru ed Eugenio Proli vincitori per 6-0 6-2. Della squadra maschile composta da dieci giocatori hanno fatto parte, Efisio Pia, Giuliano Fara, Pietro Satta, Alberto Sale e Peppino Mundula.

Il gruppo si è qualificato al Master nazionale in programma a Marina di Pietrasanta (Lucca) in Versilia dal 20 al 22 settembre. Meno fortunata la squadra femminile qualificata al master regionale da imbattute e vincitrice in semifinale contro il Tc Settimo per 2-0 con i successi di Dina Deroma in due sets e di Valentina Manunta in tre. Della squadra capitanata da Maria Orecchioni facevano parte anche Roberta Nurra, Valentina Pirastu, Marvi Perra, Floriana Sterpa, Maria Teresa Uleri e Manuela Meloni.

