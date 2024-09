Ancora successi per il Tennis Club Porto Torres che ha appena concluso la Coppa Italia Tpra fase Oro organizzata dalla Fitp nazionale classificandosi ai quarti di finale.

Un percorso iniziato nel mese di aprile con la fase provinciale a gironi, chiusa a punteggio pieno con quattro vittorie su altrettanti incontri, proseguita nella fase provinciale ad eliminazione diretta, vinta superando prima il Tc Ploaghe e il Castelsardo in finale. Vittoria nel master regionale nella due giorni di Capoterra dopo aver battuto nella rivincita dello scorso anno il Ct Decimomannu nei quarti, il Tc Bosa in volata in semifinale ed infine il Tc Dolia in finale. Nello scorso weekend si è giocato il Master Finale nazionale a Marina di Pietrasanta in versilia dove al via vedeva i sedici team vincitori regionali con il circolo turritano in rappresentanza della Sardegna; il Tennis Club ha superato negli ottavi per 2-1 il Tc Chiuesola di Latina con le vittorie di Claudio Caria ed Efisio Pia nei singolari, entrambi dopo due matchs equilibrati chiusi al match tie-break del terzo set.

Il doppio se lo sono aggiudicati i laziali a punteggio acquisito contro Damiano Urru ed Antonio Manunta. Nei quarti il circolo turritano è stato battuto 2-1 dai calabresi del Ct Bonavita. Nel match di apertura Claudio Caria ha perso su Surano vincitore in due sets (4-2 4-2), ma ha recuperato Efisio Pia vincendo 4-1 2-4 10-7 contro Marano. Sul punteggio di 1-1 il doppio decisivo se lo è aggiudicato il circolo calabrese contro gli atleti di casa Urru e Satta con il punteggio di 4-2 4-3. Hanno fatto parte della squadra capitanata da Eugenio Proli, Antonio Manunta, Claudio Caria, Damiano Urru, Efisio Pia, Salvatore Satta, Peppino Mundula, Pietro Satta, Giuliano Fara ed Alberto Sale.

© Riproduzione riservata