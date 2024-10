Anastasia Ogno vince l'Open Città di Jesi “Trofeo Studio Giuliani” (500euro di montepremi).

In un tabellone femminile a 36, con atlete provenienti da tutta italia, la tennista algherese tesserata per la Tennis Training School di Foligno, accreditata della terza testa di serie, è entrata in scena nei quarti di finale, regolando 6-0, 6-2 Anna Pierini, portacolori della Coopesarotennis.

Pesarese anche l'avversaria della semifinale, Caterina Burini, che conquista un solo game in più (6-3, 6-0).

In finale, derby targato Tts Foligno, con Ogno che la spunta 4-6, 6-4, 10-5 sulla compagnia di circolo Beatrice Guccione. In semifinale, la siciliana aveva sorpreso 3-6, 7-5, 10-6 la numero 1 del tabellone Aurora Corvi (Tc Crema).

Per Anastasia Ogno questo è il terzo Open che mette in bacheca nel 2024.

