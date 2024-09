Anastasia Ogno sfiora la vittoria nel primo turno delle qualificazioni dell'Itf15 di Fiano Romano, valido come secondo Memorial Giuseppe Di Vincenzo.

Sul rosso romano, la tennista algherese, tesserata per il Tennis Training Foligno, ha perso 6-4, 4-6, 11-9 contro la mancina spagnola Luna Dinoto Fernandez, testa di serie numero 16 del tabellone cadetto.

Rimpianti per Ogno, che nel set decisivo ha avuto due match point sul 9-7, prima di subire quattro punti consecutivi, cedendo così il passo all'iberica.

