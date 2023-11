Anastasia Ogno sfiora il successo a Monza. La giovane tennista algherese si è fermata in finale nell'Open Torneo Weekend Lomnarda Motori disputato sui campi in terra battuta del centro sportivo di Villa Reale, a Monza.

Ogno, classificata 2.5, è entrata in scena nei quarti di finale, regolando 6-2, 6-1 la 2.8 lombarda Alice Musicò. In semifinale, l'algherese l'ha spuntata 4-6, 6-3, 10-7 sull'esperta pariclassifica lombarda Karin Conti, mentre in finale si è arresa 6-0, 7-5 alla 2.5 vicentina Sara Marcionni (1187 nella classifica mondiale nel 2017 in singolare e 658 in doppio).

Anastasia Ogno esce molto soddisfatta dal torneo conquistando punti preziosi per il proseguo del suo percorso. Il suo prossimo impegno è previsto la settimana prossima a Loano, in provincia di Savona, dove parteciperà all'Open che porta i vincitori a disputare le prequalificazioni degli Internazionali Bnl d’Italia in programma nel maggio 2024 al Foro Italico di Roma.

© Riproduzione riservata