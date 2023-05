Prosegue la buona stagione di Anastasia Ogno. La giovane tennista algherese, dopo la vittoria del torneo Città di Torgiano e la finale al Città di Assisi ha centrato un'altra finale, stavolta nell'Open Città di Castiglion Fiorentino.

La portacolori del Tennis Training School di Foligno (classificata 2.7 e testa di serie numero 4) è stata stoppata 6-1, 6-2 nel match decisivo dalla “padrona di casa” Agnese Gentili (2.6 e numero 1 del seeding)

Ogno ha esordito negli ottavi di finale con un doppio 6-2 ai danni di Matilde Magi (3.3), per poi eliminare nei quarti un'altra tennista di casa classificata 2.6, la testa di serie numero 2 Lavinia Mancini, regolata con un netto 6-1, 6-1. In semifinale ancora un successo che non ammette repliche, il 6-0, 6-2 su Cristina Cosmeanu (2.8).

