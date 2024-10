Inizia domani il Campionato Invernale di tennis a squadre maschile (con 143 compagini) e femminile (con 45).

In Prima serie, la squadra che vince si aggiudica il titolo regionale, mentre la sesta e la settima retrocedono in Seconda.

Il torneo maschile prevede una Prima serie a sette squadre (Cus Cagliari A, Poggio Sport Village A, Tc Alghero A, Tc Cagliari A, Tc Moneta, Tennis Elmas e Torres Tennis A), la Seconda serie con 14 squadre suddivise in due gironi, la Terza con 28 squadre e quattro gironi, la Quarta serie da 94 compagini suddivise in 17 gironi.

Anche la Prima serie femminile è a sette squadre (Gt Generale Rossi, Quattro Mori Tennis Team A, Sporting Ct Quartu A, Tc Cagliari A, Tc Cagliari B, Tc Terranova e Torres). La Seconda vede al via 14 squadre in due gironi e la Terza serie da 24 squadre per quattro gironi.

