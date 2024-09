Sono Matteo Mura e Giulia Bitti i vincitori della Coppa Città di Alghero, l'Open disputato sui campi in green set del Tc Alghero, che ha visto affrontarsi 62 atleti nel tabellone maschile e 13 nel femminile.

Nel maschile, il favorito della vigilia Mura, portacolori della Torres Tennis, ha battuto 6-4, 6-3 in finale Alessandro Concu (Tc A.Novelli di La Maddalena).

Nel femminile, la lombarda Bitti ha regolato 6-3, 6-0 in finale la “padrona di casa” Ornella Boni.

