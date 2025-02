Il circuito che mette in palio punti e pass per le Prequalificazioni degli Internazionali Bnl d'Italia prosegue in Sicilia, con l'Open Bnl di Catania sui campi del Ts Monte Ka' Tira di San Gregorio.

E Sofia Del Balzo Ruiti ed Edoardo Pilia salutano il torneo dopo le buone prove dei giorni scorsi.

Nel main draw femminile, Del Balzo Ruiti (2.6 del Ct Decimomannu) ha perso 7-5, 6-3 in oltre due ore contro la 2.7 torinese Matilde Iezza, che a inizio giornata aveva eliminato 7-6, 2-6, 6-3 la 2.5 catanese Martina Lo Pumo.

Nel torneo maschile, Pilia (2.6 del Tc Cagliari) si ferma a un passo dal tabellone principale, perdendo 6-4, 0-6, 7-5 in quasi due ore di gioco dal 2.5 cosentino Antonio Casalnovo, testa di serie numero 15 del tabellone della seconda sezione Open 2.8-2.5.

Nel main draw, ci sarà Marco Dessì (2.4 del Tc Moneta).

