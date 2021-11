Domenica, le squadre che partecipano al Campionato Invernale regionale di tennis sono scese in campo per giocare alcuni recuperi dei match non disputati a causa della pioggia nelle precedenti settimane. Nella Prima Serie femminile, sfortunate Quattro Mori Tennis Team e Polisportiva Acqua fredda Siliqua, che hanno dovuto ulteriormente rinviare la loro sfida per maltempo. Derby per il Tc Cagliari, con la squadra A che ha superato 3-0 la B grazie alle vittorie di Carlotta Lehner su Sara Demuro (doppio 6-1), di Francesca Mostallino su Valeria Barlini (6-2, 6-1) e di Lehner/Mostallino su Anna Barlini/Demuro (6-3 6-2). A Decimomannu, vittoria per 2-1 della Torres Tennis, con il netto successo di Maria Teresa Carlini su Giuditta Erbì e il 6-2, 6-4 di Elisa Patta su Elisa Armosini. Il doppio sassarese si è poi ritirato in avvio di match.

Nella Prima Serie maschile, il Tc Su Planu si impone 3-0 in casa del Quattro Mori con Federico Visioli (6-3, 6-1 su Mauro Testa), Pierluigi Piredda (6-1, 6-1 su Daniele Caoci) Piredda/Visioli (6-4, 6-3 su Testa/Caoci). Nel prossimo turno, Torres-Tennis-Tc Moneta 2021 anticiperanno alle ore 15 di sabato 4 dicembre.

© Riproduzione riservata