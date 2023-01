Il maltempo che sta flagellando Tempio Pausania in queste ultime ore sta creando molti disagi, anche per quanto riguarda lo sport.

Domenica, con calcio d'inizio anticipato alla 14.30, è in programma la sfida tra i Galletti di Cantara e il Bonorva.

Come da prassi si sarebbe dovuto giocare al "Nino Manconi", ma l’impraticabilità dovuta alla pioggia e alla neve, e forse anche al fatto che il terreno di gioco non drena più come una volta, con la conseguente necessità di lavori, si gioca, dopo la bellezza di oltre 33 anni, sul sintetico del “Bernardo Demuro”.

Un campo che vide la luce negli Anni Cinquanta, poco fuori rispetto al centro cittadino, e che ora si presenta totalmente rinnovato grazie a una ristrutturazione voluta dall’amministrazione comunale,

Su quel terreno di gioco il Tempio mosse i primi passi, prima disputando dei tornei regionali fino alla quarta serie nazionale. L'erba sintetica fu posata alla fine degli Anni Sessanta.

Tra alterne prestazioni negli Anni Settanta e Ottanta, il Demuro ha visto la conquista della Serie C2 nella stagione 1987/1988.

Per quanto riguarda la partita di domenica, le due squadre si presentano all'appuntamento in un buon stato di forma. Il Tempio è reduce dalla vittoria esterna in casa dell'Ozierese, mentre la formazione di Massimiliano Mura ha perso al Chicchitto Chessa contro una delle pretendenti al salto di categoria, l'Usinese, ma che vuole comunque dire la sua in questo campionato e confermare di essere, forse, la vera rivelazione della stagione.

