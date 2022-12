Bellodi salterà il match della ripresa con l’Aquila Montevarchi. Il centrale scuola Milan ha rimediato a Pontedera, nel turno che ha chiuso il 2022 dell’Olbia, il quinto cartellino giallo in campionato, e salterà dunque la sfida della seconda giornata di ritorno di Serie C, in programma l’8 gennaio al “Nespoli”, per somma di ammonizioni.

Per il 22enne difensore lombardo si tratta della seconda squalifica quest’anno dopo i tre turni rimediati dopo il rosso diretto di Ancona, in seguito al quale ha dovuto rinunciare (nell’ordine) al derby di Sassari con la Torres e alle gare con Gubbio e Imolese. Trittico nel quale i bianchi hanno conquistato – per la cronaca – 4 punti sui 9 disponibili.

Per il resto, in vista della ripresa degli allenamenti a Olbia il 2 gennaio, la squadra è tornata al lavoro con gli allenamenti individuali seguiti a distanza dallo staff tecnico guidato da Roberto Occhiuzzi. Pausa a Capodanno, poi il ritorno del gruppo in Gallura per preparare il match col Montevarchi, primo di due scontri diretti ravvicinati (l’altro è quello con la Vis Pesaro del 15 gennaio). Da vincere per iniziare a risalire la china dall’ultimo posto in cui Ragatzu e compagni sono precipitati dopo la rocambolesca sconfitta di Pontedera.

