Primo weekend di aprile da dimenticare per le sarde della A2 femminile di basket, entrambe battute negli incontri valevoli per la 24ª giornata della stagione regolare. In attesa degli altri incontri, la Techfind resta settima a quota 26 punti, il Cus Cagliari penultimo a 8.

La Techfind Selargius è stata battuta 74-49 sul parquet della capolista Empoli. Dopo aver chiuso il primo quarto sotto 16-8 ed essere arrivate all’intervallo sul 33-22, nella ripresa il San Salvatore ha subito il cambio di passo delle toscane, che hanno scavato il solco fino al 54-34 del 30’ e al 74-49 finale nel successivo dieci minuti.

Il Cus Cagliari, dopo aver incassato un parziale di 2-9 dal Matelica, ha pareggiato i conti e chiuso la prima frazione sul 20-20, per poi allungare nei successivi 10’ fino al +10 (38-28). In avvio di ripresa, le universitarie hanno incrementato il gap fino al 43-28, vantaggio che però hanno dilapidato nell’arco di una manciata di minuti. Matelica è tornata in partita portandosi sul -1 al 30’ (50-49) e ha completato l’opera nell’ultima frazione, finita col punteggio di 58-69.

I commenti. «Nei primi due quarti siamo stati in partita nonostante il livello di energia non fosse lo stesso offerto nelle ultime gare. Abbiamo anche sbagliato tantissimi tiri aperti che avrebbero potuto cambiare la storia della gara», ha commentato il coach della Techfind, Simone Righi. «Dopo l’intervallo nei primi minuti abbiamo tentato una nuova reazione, ma Empoli è stata abile a trovare canestri importanti per chiudere i giochi. Voltiamo pagina e pensiamo subito al derby di mercoledì contro il Cus Cagliari: per noi sarà una gara fondamentale».

«Partita difficile da analizzare. Da un certo momento in poi non siamo più riusciti a fare le cose che avevamo preparato, anche all’interno di situazioni codificate in allenamento. C’è stato un blackout del quale cercheremo di scoprire le ragioni», ha sottolineato il coach del Cus Cagliari, Federico Xaxa. «Una cosa è certa: l’ansia dettata dalla necessità di far punti non ci aiuta di certo».

Scotti Empoli-Techfind Selargius 74-49

(16-8; 33-22; 54-34)

Gruppo Scotti Empoli: Peresson 5, Cvijanovic 2, Patanè 8, Stoichkova 9, Manetti 7, Dell’Olio 10, Ruffini 8, Merisio 14, Casini 3, Antonini 5, Chelini 3, Bambini. Allenatore Cioni.

Techfind San Salvatore Selargius: Aispurua 16, Mura 7, Granzotto, Ceccarelli 9, Srot 12, Pandori, Pinna 2, Vargiu 3, Valenti, Corongiu. Allenatore Righi.

Cus Cagliari-Matelica Basket 58-69

(20-20; 38-28; 50-49)

Cus Cagliari: Puggioni 8, Caldaro 8, Giangrasso 11, Stawinska 11, Striulli 12, Paoletti 3, Venanzi ne, Brun ne, Saias 2, Scanu ne, Gagliano 3, Usai. Allenatore Xaxa.

Halley Thunder Matelica: Celani 6, Steggink 13, Gonzalez 13, Michelini 13, Offor 4, Cabrini 10, Stronati, Grassia 4, Gramaccioni ne, Zamparini 2, Iob 4, Franciolini. Allenatore Cutugno.

© Riproduzione riservata