“È stata una bella giornata”, commenta con soddisfazione Martin Vassallo Arguello, dopo che la sua squadra, il Tc Cagliari, ha vinto per 3-1 sui campi del Tc Baratoff di Pesaro nel match valido per il campionato di Serie A2 di tennis femminile a squadre.

“Nuria (Brancaccio, ndr) ci da molto prestigio come squadra, fa salire molto di livello. Non solo per cosa significa lei quando entra in campo, ma anche perchè è molto rispettata dalle compagne. Quindi per noi è sempre importante averla in squadra, anche se questa volta non ha vinto il singolare (perso 6-1, 6-4 contro Alessandra Mazzola, ndr.), ma anche nel doppio ha fatto un'ottima partita”, match che ha vinto 6-1, 6-4 con Barbara Dessolis, contro Emma Ferrini e Francesca Tassi.

“Barbara sta facendo un ottimo campionato di A2”, prosegue il tecnico argentino, ricordando il doppio 6-3 rifilato alla Ferrini, e “Marcella quest'anno si sta coinvolgendo di più con la squadra e noi le stiamo dando più possibilità di giocare”, prosegue, parlando della sua numero 3, vittoriosa 6-4, 6-4 sulla Tassi.

“Beatrice (Zucca, ndr.) continua a fare esperienza, che entri in campo o no è molto utile alla squadra, molto disponibile, ne approfitta per imparare tanto”, continua Vassallo Arguello, che chiarisce: “L'obiettivo che ci siamo posti con la squadra è quello di far fare molta esperienza alle ragazze del nostro vivaio lo stiamo centrando. Poi, delle volte vinciamo e questo ci fa piacere, ma anche quando non è così comunque guardiamo molto a questo aspetto”.

