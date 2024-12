È sul mercato l’attaccante Daniele Ragatzu, dopo la risoluzione consensuale del contratto col Pontedera. Tante società stanno corteggiando il giocatore. In Sardegna sono Olbia e Cos in Serie D, Budoni e Monastir in Eccellenza.

Ragatzu, classe '91, a Pontedera ha giocato 12 partite nel Girone C di Serie C e 2 in Coppa Italia, senza segnare. La sua esperienza in maglia granata è durata appena 161 giorni: era stato preso con Alessandro Agostini come allenatore.

Dopo un'espulsione rimediata al 94' della partita contro la Pianese del 16 novembre, per un fallo di reazione a gioco fermo, Ragatzu aveva saltato le successive tre giornate per squalifica. Sarebbe dovuto tornare in campo nel weekend, ma prima è arrivata la risoluzione.

