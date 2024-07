L’Arborea (Promozione), società storica del calcio sardo che ancora detiene la vecchia matricola, è pronta per affrontare il prossimo campionato di Promozione 2024/2025. Si riparte con le conferme del tecnico Nicola Battolu e del direttore sportivo Massimo Sabiu, quest’ultimo alla terza stagione di fila nella società presieduta da Gianfranco Atzeni.

La società gialloblù ha confermato Marco Atzeni, capocannoniere della squadra nella scorsa stagione con 20 reti, il fantasista Paolo Atzeni, fratello di Marco. In attacco è arrivato Buba Darboe, la scorsa stagione al Calcio Pirri. Tra gli altri acquisti del diesse Sabiu, Massimo Pibiri, ex Santa Giusta, Michael Serpi, ex Terralba. Blindata l’ossatura della scorsa stagione, potrebbero esserci nuovi innesti in mezzo al campo ed in difesa. «Ci aspettiamo un campionato difficile», dice Sabiu. «Tante squadre si stanno attrezzando per far bene. Cercheremo di essere competitivi. La preparazione scatterà dopo Ferragosto».

