La 6ª edizione di Tandalò, unica cronoscalata sterrata d’Italia, si aprirà alle 14 di domani a Buddusò con la cerimonia di partenza. Sabato si entrerà nel vivo le prime tre manche (ore 10, 12 e 14) e domenica si chiuderanno i conti con le ultime due (9.30 e 11.30). Dei cinque tempi, verrà scartato il peggiore e i quattro restanti decreteranno la classifica finale ufficiale della gara valida come ultima prova del Campionato Italiano Velocità su Terra, come Atipica Sperimentale e come Memorial Nicola Imperio. I conti, però, non si chiuderanno qui. Perché i migliori in classifica verranno ammessi al “Manscione Finale” che decreterà il Re di Tandalò 2022.

Raggiunto il numero record di 123 partecipanti da 9 nazioni diverse: 17 saranno in gara nell’Italiano Velocità su Terra, tra cui Alessandro Chiari e Andrea Barbieri, che si contendono il titolo, e i sardi Lai, Ledda e Beccu.

Ben 107 iscritti all’Atipica, da sottolineare il debutto a Tandalò del campione italiano Paolo Andreucci, Rachele Somaschini con Michela Imperio, Gigi Galli e un foltissimo gruppo di equipaggi sardi, tra cui spiccano Sitzia-Pirisinu, Marrone-Fresu, Valdarchi-Aricò, Fois-Vacca, Lambroni-Piccinnu, Pozzo-Cottu e Leoni-Mele.

