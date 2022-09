Michele Tamponi lascia la panchina della Nuoorese. Il tecnico si è dimesso con la società che ha accettato la decisione. Dandone comunicazione, il sodalizio “ringrazia Tamponi per l'impegno e la disponibilità dimostrata augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della propria carriera”. Una decisione presa alla vigilia della seconda giornata di campionato con la Nuorese che ospiterà l'Ossese. Un impegno non facile. Intanto la società è alla ricerca del nuovo allenatore, con la squadra momentaneamente affidata a Franco Dessolis.

© Riproduzione riservata