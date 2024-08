Oggi e domani, dalle 19 alle 21, è prevista l’inaugurazione della nuova sede di “Istedda SUP School Ducati Athletic”. Troverà spazio presso la storica Società Canottieri Ichnusa, di fronte alla passeggiata di Su Siccu, fronte mare e a due passi dal centro di Cagliari. Un punto strategico e di grande visibilità per “Istedda”, che in due anni è arrivata a creare una squadra sportiva che compete nel massimo campionato italiano SUP con atleti tutti classificati nelle prime 5 posizioni in ogni categoria.

La sede affiancherà alle attività di canottaggio, già esistenti, quelle di Stand Up Paddle, tramite Istedda, fornendo numerosi importanti servizi a favore degli appassionati di tutte le età, comprendendo anche persone con patologia, con particolare attenzione per il diabete. Un punto di ritrovo per gli sportivi.

«Per noi di Istedda – commenta il presidente Francesco Usai - è un enorme impegno e passo avanti nella diffusione dello Stand Up Paddle e delle numerose qualità atletiche abbinate ad aspetti di salute e completezza di questo sport. Il nostro obiettivo è formare, con qualità e sulla base delle nostre esperienze nel settore nazionale e internazionale, anche a livello agonistico, gli appassionati, al fine di vivere il SUP con la dovuta sicurezza (in ambito race o in semplice touring) attraverso un bagaglio tecnico di fondamenti o affinamenti che rendano lo sportivo più autonomo e capace o in grado di fronteggiare improvvisi e imprevisti mutamenti delle condizioni climatiche».

Attualmente Istedda conta 46 tesserati nel settore SUP, 9 agonisti di cui 7 partecipanti al massimo campionato Italiano SUP federale (FISSW) race, attualmente a metà stagione. Inoltre, tramite OPES, forma istruttori SUP; quest'anno ha realizzato un corso specializzato nella gestione di persone con il diabete attraverso la collaborazione con medici e tecnici del settore.

«Grazie alla nostra esperienza – conclude Usai - abbiamo già formato appassionati e nuovi istruttori con successo rendendoli in grado di godere al meglio la bellezza del surfare sull'acqua ammirando i panorami e i fondali da una posizione privilegiata, in piena fusione con la natura e facendo sport sano».

Istedda ha già fatto parte e rinnoverà la collaborazione con il Sardinia Grand Slam, tappa del mondiale Wing e Kite Foil proprio a Cagliari, dove ci occuperemo delle attività sul SUP all'interno del villaggio del mondiale. Istedda è anche squadra ufficiale nazionale “SicMaui”.

