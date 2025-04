Si è chiusa con grande soddisfazione la prima esperienza della “Istedda Mare: SUP School Sardegna - Ducati Athletic”, nel binomio con la “Società Canottieri Ichnusa 1891”, la tappa ICF del World Ranking alla Spring Sup Race 2025.

Evento che ha visto la presenza di oltre 400 atleti provenienti da tutto il mondo che si sono confrontati in 4 giorni di gara tra Ferrara e il Lido delle Nazioni di Comacchio, dove si è concluso l’appuntamento. “Sin da subito – commenta Francesco Usai di Istedda - siamo rimasti impressionati nel vedere in azione i migliori atleti e le loro incredibili capacità tecniche e prestazionali. Sapevamo di arrivare con una preparazione fisica non ottimale con alcuni di noi che avevano appena ripreso gli allenamenti, ma era importante essere presenti per fare esperienza anche su lago e con una formula piuttosto diversa da quella FISSW”. Un bilancio nettamente positivo per l’esordio internazionale. “Come da accordi con Sic Maui e, in collaborazione con la Società Canottieri Ichnusa 1891 – prosegue Usai - abbiamo dato il massimo per ben figurare o quantomeno ottenere il miglior risultato possibile. Visti i valori in campo i risultati sono stati veramente buoni ed ogni fase di selezione per accedere alla finale era tostissima, ecco come è andata”. Risultati che hanno visto accedere alle finali di categoria Simona Atzori (9° classificata nella finale della gara “Technical” 50+) e Massimo Giglione (10° classificato nella finale della gara “Technical” 50+), oltre agli altri ottimi piazzamenti.

I risultati delle gare degli atleti sardi.

Gara Sprint: Francesco Usai 5° classificato nella semifinale 50+; Massimo Giglione, 5° classificato nei quarti di finale 50+.

Gara Technical: Francesco Usai, 6° classificato nei quarti di finale 50+; Massimo Giglione, 10° classificato nella finale 50+; Simona Atzori, 9° classificata nella finale 50+.

Long Distance: Massimo Giglione, 14° classificato nella categoria 50+; Francesco Usai, 19° classificato nella categoria 50+; Ivano Codella, 21° classificato nella categoria 50+.

Gonfiabili 5 Km: Simona Atzori, 2° classificato nella categoria 50+; Ivano Codella, 5° classificato nella categoria 50+; Alessandra Corona, 3° classificata nella categoria 20/30+ (atleta con diabete); Barbara Puddu, 7° classificata nella categoria 40+.

Sempre come squadra Istedda ma gareggiando per la rispettiva società di canottieri, ottimi risultati anche per Reza Nasiri Giorgio Baldantoni e Lorenza Cruciani.

