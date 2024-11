Si è chiuso con un grandissimo successo lo scorso weekend a Ostia l’avventura della “Istedda Sup School - Ducati Athletic” nel campionato italiano di Sup Race. Tante le soddisfazioni sotto il profilo sportivo e umano, a conclusione della prima esperienza in campo nazionale della società cagliaritana. «Lo sport non è solo competizione, ma una straordinaria esperienza di vita che unisce le persone, racconta storie indimenticabili e lascia un segno profondo nei cuori di chi le vive – commenta uno dei soci della “Istedda”, Francesco Usai - La nostra storia ne è un esempio incredibile: un viaggio fatto di sacrifici, emozioni, e obiettivi raggiunti grazie alla forza dell’unione e alla passione condivisa».

Sotto il profilo dei risultati è arrivato un quarto posto nella competizione a squadre, con 25.389 punti, su 26 team partecipanti, raggiunto grazie al contributo di ogni singolo atleta. A livello individuale sono arrivati i successi finali di Massimo Giglione, che ha dominato la categoria “Veteran” Uomini; il secondo di Simona Atzori, nelle “Kahuna” Donne, in recupero, migliorando costantemente, e l’inatteso podio di Alessandra Corona che, con incredibile forza mentale, ha superato ogni limite, persino il diabete. Infine, il terzo posto finale di Francesco Usai, nella categoria “Kahuna” Uomini, dove era presente anche il campione del Mondo Reza Nasiri, che nei prossimi giorni partirà negli Stati Uniti per il Mondiale. «Dietro ogni traguardo – spiega il mental coach Davide Lubrano - c’è un lavoro immenso, sia tecnico che mentale. Ogni atleta, anche alle prime esperienze, ha trasformato stress e tensione in determinazione, dimostrando che con la giusta preparazione si possono superare anche le sfide più grandi».

I risultati del team “Istedda – Sup School”. Uomini. Categoria “Veteran”: 1° classificato: Massimo Giglione; 4° Antonio Battista Scanu. “Kahuna”: 3° Francesco Usai; 5° Quirico Santoro. “Gran Kahuna”: 3° Ivano Codella. “Gran Master”: 7° Enrico Penini. “Gran Veteran”: 5° Salvatore Boi. Donne. “Kahuna”: 2° Simona Atzori. “Senior”: 3° Alessandra Corona. “Gran Master”: 5° Barbara Puddu. Classifica a Squadre: 4° posto con 25.389 punti.

Una stagione in costante crescita, partita con il progetto Ducati Athletic e proseguita con il riconoscimento come team ufficiale Sic Maui. Il tutto con il sorriso sulle labbra. «Traguardi che all’inizio sembravano irraggiungibili – commentano i soci di “Istedda” - Eppure, grazie all’impegno e al sacrificio, oggi sono una realtà che ci riempie di orgoglio. Ogni tappa del campionato ha regalato emozioni incredibili; gare combattute fino all’ultimo secondo, categorie di altissimo livello, e sfide contro campioni mondiali che ci hanno spinto a dare il massimo. Abbiamo affrontato difficoltà, limitazioni di tempo e risorse, ma non abbiamo mai perso la cosa più importante: lo spirito di divertimento. È questo che ci ha permesso di vivere ogni istante con leggerezza e determinazione, trasformando gli ostacoli in opportunità e ogni risultato in un successo condiviso».

