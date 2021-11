Un inizio di stagione disastroso ha indotto la dirigenza dell'Antiochense, squadra che milita nel girone A di Prima categoria, a decidere un cambio alla guida della squadra: da qualche giorno infatti il nuovo allenatore dei lagunari è Cristian Serra, 47 anni, che ha preso il posto di Massimo Comparetti.

Un ex di ritorno. Aveva già guidato l'Antiochense in Seconda categoria e nel settore giovanile con gli Allievi. Quindi, quella scelta dal club, è una soluzione casalinga che pochi giorni fa ha portato i primi frutti anche se in maniera rocambolesca: la vittoria 2-1 contro la Frassinetti nei secondi di recupero. “Prima vittoria in campionato”, sottolinea il nuovo tecnico, “che per come è arrivata restituisce morale dato che la squadra era davvero giù psicologicamente: ora però è scattato anche il recupero fisico di alcuni ragazzi, la rosa pare abbastanza ampia e ci sono tutte le premesse per fare bene”. Prossima sfida domenica contro il fanalino di coda San Sperate.

