Primi tentativi di fuga solitaria nei due gironi del campionato regionale di Promozione di basket. Al sud si conferma la Sulcis Spes, mentre al nord è l’Aurea Pallacanestro Sassari che spicca il volo.

Girone Sud. La compagine di Sant’Antioco batte in casa il Poetto per 67-61 e ottiene la quinta vittoria stagionale. Partita incerta ed equilibrata. Meglio i padroni di casa nel primo quarto (24-16 al 10’). Nella seconda frazione la situazione si ribalta e Poetto sul + 6 all’intervallo (35-41). Nel terzo quarto nuovo strappo della Sulcis Spes e +1 al 30’ (56-55), proseguito nel finale. Top scorer Aralossi e Diana della Sulcis Spes, con 20 punti. Alle spalle vince il Condor Monserrato, contro il Basket Quartu A, per 60-54 e si candida come diretta inseguitrice. Convincente vittoria del Carloforte che travolge il Basket Quartu B per 82-41, grazie soprattutto ad un avvio bruciante (già 27-9 al 10’). È dei carlofortini anche il miglior realizzatore, Cireddu con 20 punti. Chiude il quadro delle gare del girone la vittoria del Serramanna, contro il Siliqua, per 60-54. Grande equilibrio nelle due frazioni, con i padroni di casa che allungano nella terza frazione (46-37 al 30’). Il miglior marcatore è Babboni, del Siliqua, con 20 punti.

Girone Nord. L’Aurea Sassari batte la 80&Co. Basket per 69-61 e vola in vetta con 4 vittorie su 4 partite. Partita combattuta, con gli ospiti che vanno all’intervallo sul 30-34. Ripresa di marca sassarese, con l’Aurea che passa a condurre sul 58-45 del 30’. Nel finale la 80&Co. cerca di riaprire la gara, senza successo. Miglior marcatore della serata è Matta, dell’Aurea, con 17 punti. Nell’altro big match colpo esterno della Gabetti Masters contro la Pallacanestro Nuoro (65-76). Ospiti che approcciano bene la gara e conducono sin dalle prime battute (13-23 al 10’), mantenendo sempre la testa avanti. Nella Gabetti sono 21 punti per Andrea Cesaraccio e 20 per Luigi Cesaraccio. Ai nuoresi non bastano i 22 punti di Sitzia e i 18 di capitan Zidda. Nelle altre gare, colpi esterni di Dinamo 2000, 62-72 sul campo della Demones Ozieri, del CMB Porto Torres, 69-83 contro l’Arzachena, e dell’Olimpia Olbia, 74-94 rifilato al Macomer 2.0. Infine, netta vittoria della Santa Croce Olbia, contro la Ichnos Nuoro, per 96-39.

