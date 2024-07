Il pugile cagliaritano Fabio Crobeddu, 22 anni, regala emozioni al pubblico e supera ai punti al termine di sei riprese il suo avversario Christofer Salvatore, 34 anni, un match tra professionisti che, sabato, ha chiuso una interessante manifestazione pugilistica a Porto Torres.

Il cuore della città, piazza Garibaldi, è stata il palcoscenico della terza edizione di “Summer Se.Sa Boxing 2024" la due giorni all’insegna della grande boxe, inserita nell’ambito del III Memorial Maria Grazia Biccheddu, una iniziativa organizzata dall’Associazione Sportiva Dilettantistica SE.SA Boxing Group, presieduta da Enzo Gianni, che nel weekend ha fatto registrare un successo di pubblico e di partecipazione.

Crobeddu dell’Ap Sardegna al suo secondo incontro da professionista, categoria supergallo, è stato abile nello sferrare colpi decisivi contro il fighter della CrossGym di Chieti a partire già dal primo round, dimostrando padronanza assoluta e buona gestione dei ritmi. Sul ring la sfida interregionale dilettanti tra Sardegna e Piemonte, sei incontri terminati con il punteggio di 4-1 a favore dei padroni di casa. Premio al miglior pugile della serata, Francesco Salis della Se.Sa Boxing, che ha incassato il match con una vittoria netta contro Rachid El Ayouni della Novara Boxe (Elite). Federico Lisai della Boxe Ozieri ha avuto la meglio su Marco Farariello della Orbassano Boxe (Junior); vittoria anche per Alberto Usai di Shardana Boxe (Youth) e per Mattia Firinu di Gymnasium Sassari (Elite), rispettivamente contro Edoardo Diamanti della Orbassano Boxe e Francesco Lauriero della Novara Boxe. Parità tra Matteo Duras per N.O.Academy e Antonio Leotta della Orbassano (Elite). Un solo punto per la squadra piemontese conquistato da Oliver Cebotari di Novara Boxe contro Mattia Zanda della Se.Sa Boxing (Youth).

Cinque gli incontri nel sotto clou che hanno visto due match finire in parità tra i pugili Se.Sa, Christian Demuro vs Matteo Mastino di Asd Villacidro e Arturo Maltoni contro Omar Badaoul di To.Ma. Vittoria per Valentino Dedola ed Enrico Falchi, tutti boxeur della Se.Sa Boxing, contro Cristiano Garzone e Gabriele Fadda. Parità anche per Filippo Minnitti del Team Erittu vs Antonio Vacca di Ap Sarroch.

Lo spettacolo di sport e divertimento è stato presentato dallo speaker Angelo Difraia che, nell’occasione dei suoi trent’anni di carriera al servizio del pugilato, è stato premiato nella serata di domenica. In questa giornata sul ring si sono cimentati gli atleti delle palestre locali e della provincia che hanno dato vita ad alcune performance di Gym Boxe. Protagonisti nella seconda parte della serata altri sette match di boxe olimpica IBA che ha visto impegnati i migliori pugili provenienti da tutta la Sardegna. Alessandro Salis della Se.Sa Boxing si è imposto su Riccardo Deiana della University Boxe (Junior/Youth); finiscono in parità gli incontri tra Antonello Pilo (Elite), Angelo Esposito(Youth) del Team Erittu, rispettivamente con gli avversari Stefano Masia di Se.sa Boxing e Federico Deiana della University Boxe; vittoria ai punti per Alessandro Cafaro di Elmas Boxe su Fabio Marras del Gpa Tores Burruni (Youth); incontro pari anche per Matteo Lostia di Gymnasium Boxe Sassari con Sergio Pranteddu di Elmas Boxe (Elite); si aggiudica il match anche Nicolò Tanda del Team Erittu contro Pietro Cattaneo del Boxing Maludrottu (Elite) e infine viene sospeso al 38’ della terza ripresa per intervento medico (Ingiury), l’incontro tra Giulio Marras del Team Erittu a favore di Giuliano Ciaddu del Team Maludrottu (Elite).

