Ancora una volta sul podio gli allievi del Babajaga, centro d'arte, movimento e danza di Porto Torres reduci da una prova entusiasmante a Cagliari, un’esperienza utile alla loro crescita, sportiva e personale, ma anche per i risultati ottenuti nel concorso organizzato dalla scuola "Insieme per la danza".

Accompagnate dalla maestra Denise Campus, le allieve hanno ottenuto tre terzi posti in classico e contemporaneo, un secondo posto con due bimbe di 9-10 anni in Candy Canes, ben due primi posti, a pari merito, con un duo dalla danza cinese e un solo dal balletto Coppelia e, infine, un primo posto con le piccole allieve di 7-8 anni con "Bella tarantella". Tutto questo dopo tre giorni a Cagliari per studiare con il maestro Benedicto Cieza Escribano e il maestro Damiano Artale - in occasione della XII edizione "Vetrina coreografica".

Alle giovani danzatrici, insieme alla scuola, sono arrivati i complimenti da parte dell’amministrazione comunale.

