La prima edizione del Memorial Angelo Murtas, Open terminato domenica sui campi del Gruppo tennis Generale Rossi di Cagliari, ha visto 52 giovani tennisti affrontarsi nei tabelloni di singolare maschile e femminile Under 14.

Torneo maschile. Nel maschile (33 iscritti), la vittoria è andata all'alfiere del T&C Al.Ga. di Cagliari Alessandro Meloni che, superato il tabellone di qualificazione, ha messo tutti in fila arrivando fino in fondo e battendo 6-4, 2-6, 10-8 in finale la testa di serie numero 1 Edoardo Carcangiu (Tc 70 Oristano). Stop in semifinale per Emilio Alejandro Lampis Telleria (Ct Decimomannu) e Giuseppe Emanuele Carta (Easy tennis),

Il successo di Sofia Ruiti Del Balzo. Nel femminile (in 19 al via), successo per la portacolori del Ct Decimomannu Sofia Ruiti Del Balzo, che in finale l'ha spuntata 3-6, 6-2, 10-8 su Sara Farci. Semifinale per Marta Maccioni (Tennis Elmas) e Matilde Moi (Quattro Mori tennis team).

© Riproduzione riservata