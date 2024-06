Tra canestri, terzi tempi e stoppate, nell'ultimo weekend sono andate in archivio le prime due tappe del circuito regionale di basket 3 contro 3 organizzato dal comitato regionale della Federazione Italiana Streetball.

Il sipario sull'estate 2024 si è alzato venerdì al Parco Scarzella di Domusnovas, dove è andato in scena il Domus Street Fest, manifestazione che ha richiamato diverse decine di "ballers" provenienti da tutta la provincia. Ad avere la meglio nella finale del torneo "pro" è stato il "Team Malefico", composto da Karolis Malasauskas, Mattia Cipollina, Daniele Pintus ed Enrico Pittau. Ma la manifestazione è stata arricchita anche dai tornei destinati alle categorie Under 12, 14 e 16, e dallo spazio dedicato al basket integrato, che ha visto la collaborazione di numerose associazioni del territorio, come il Codice Segreto, Stella Speciale, Millesport e Aurora Basket.

Successo anche per la seconda tappa: il Madas Street Basket che si è disputato domenica sera negli impianti di via Oslo a Siliqua. In questo caso il successo finale è andato al team "San Giuseppe", composto da Dennis Proietti, Luca Irmo, Andrea Marroccu e Marco Boetti. Nella categoria Under 14, invece, a trionfare sono stati Diego Iacopini, Nicola Orrù, Edoardo Siddi e Jacopo Montisci. Tra gli Under 16, infine, vittoria per la formazione composta da Philip Deering, Abdallah Ramahi e Nicolò Pinna.

Il prossimo appuntamento del circuito Fisb è previsto per il prossimo weekend a Senorbì, quando andrà in scena il "Trexenta Street Basket". In contemporanea si svolgerà anche il "3x3 Calasetta"

© Riproduzione riservata