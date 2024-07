Presentata ieri, nella sala consiliare del Comune di Capoterra, l'edizione 2024 del "3x3 Street Basket Summer Edition", evento di pallacanestro 3 contro 3, organizzato dalla formazione locale Phoenix Capoterra sotto l'egida di Fisb Sardegna, che terrà banco venerdì 19 e sabato 20 luglio in piazza Liori.

La kermesse, che coinvolgerà oltre 20 formazioni per un totale di quasi 100 atleti, sarà ricca di contenuti: si andrà dalle esibizioni di basket integrato grazie alla collaborazione con i Bads Quartu, alle performance di danza acrobatica a cura del gruppo "Passione Danza" di Capoterra, degli skaters della Rockafella Skateboarding di Cagliari e la street art con l'artista Skan (Emilio Boi) che realizzerà un'opera su una parete allestita proprio in piazza Liori. Tra un canestro e l'altro, inoltre, ci sarà spazio anche per la musica con il dj set di Alberto Collu accompagnato dai vocalist Maurizio Pilloni e Fabio Tidili.

«Ringrazio la Phoenix e la Fisb Sardegna per aver messo in piedi questo evento», ha dichiarato l'assessore comunale allo sport e spettacolo Giovanni Montis, «siamo molto felici di portare questo genere di pratica nella nostra piazza. Lo streetball non è solo un momento di sport, ma di aggregazione sociale a tutto tondo».

«Il 3 contro 3 ha rappresentato uno dei primissimi passi della nostra società sportiva», ha detto invece Antonello Puddu, allenatore e responsabile tecnico della Phoenix Capoterra, «dopo due anni ritrovarci a partecipare a un circuito regionale come quello organizzato da Fisb è fantastico. Cercheremo di sfruttare questa vetrina per avvicinare tante altre persone alla nostra realtà e per offrire ai giovani un intrattenimento sano».

«La tappa di Capoterra è frutto di una bella sinergia con società e istituzioni», ha sottolineato infine Luca Manca, presidente Fisb Sardegna, «sarà bello approdare in una location suggestiva come piazza Liori».

Il "3x3 Street Basket Summer Edition" rappresenterà inoltre una ulteriore tappa di avvicinamento verso le finali regionali che si disputeranno a Mogoro il prossimo 28 luglio: in palio ci saranno le fasi nazionali di Cesenatico.

