Lo Stintino calcio prepara la stagione calcistica 2022-2023, che vedrà i biancocelesti ancora impegnati nel campionato di Promozione girone C. La società di patron Angelo Schiaffino ha deciso di affidare la guida tecnica della squadra al sassarese Michele Pulina, 42 anni, al suo primo incarico in panchina. L'anno scorso infatti militava come attaccante nell'Usinese e quest'anno ha deciso di appendere le scarpette al chiodo, al termine di una carriera brillantissima da goleador, che lo ha visto impegnato dalla serie C sino alla Promozione."Riteniamo Michele Pulina la persona adatta al nuovo corso - afferma il patron Angelo Schiaffino - Quello dello Stintino sarà un campionato di transizione, ma sapremo toglierci le nostre soddisfazioni". Mantiene un profilo basso anche il nuovo tecnico, tra l'altro ex giocatore dello Stintino."Per me inizia una nuova fase - spiega Michele Pulina -. Inizio il percorso carico e con grande umiltà. Stintino è una piazza importante e lo dimostrano i risultati degli anni precedenti. Ma non è mio costume lanciarmi in proclami. Chiedo ai ragazzi impegno e determinazione". Sul fronte giocatori dovrebbe essere riconfermata gran parte della pattuglia argentina della scorsa stagione. Società e staff tecnico sono inoltre da giorni al lavoro per puntellare la rosa. Nei prossimi giorni sono attesi nuovi arrivi.

