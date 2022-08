Inizierà il 22 agosto allo stadio Roccaruja la preparazione dello Stintino, in vista del prossimo campionato di Promozione girone C. Cambio di guardia in panchina: sarà l'ex bomber sassarese Michele Pulina il nuovo tecnico. Per lui la prima esperienza da allenatore."Sono carico, insieme alla società stiamo allestendo una squadra all'altezza - afferma -. Non facciamo proclami, metteremo in campo determinazione e umiltà. Questo è sicuro". Della rosa dell'anno scorso rimarranno sicuramente gli argentini Scigliano, D'Amico, Colombo, Munua, Colanieri e Gargiulo. Ma ci sono importanti novità sul fronte arrivi. Dall'Ossese è stato ingaggiato l'esterno Marco Contini, un lusso per la categoria. Un giocatore che può dare anche un importante apporto in fase realizzativa. La difesa sarà rinforzata dal forte centrale Francesco Zichi, provenienza Usinese. Sempre dall'Usinese è stato ingaggiato il portiere Lorenzo Camboni. Dal Valledoria arriva invece il giovane esterno alto (2003) Luca Sechi. Ma ci sono altre trattative in corso e presto verranno resi noti altri acquisti, anche tra i fuori quota. Per lo Stintino ci sono quindi i presupposti di un'altra importante stagione calcistica.



